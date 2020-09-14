AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة العالمية تحذر: أكتوبر ونوفمبر أقسى شهرين في المعركة ضد كورونا بأوروبا.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
توقعت منظمة الصحة العالمية الاثنين، على لسان مديرها الإقليمي في أوروبا هانز كلوجي، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في القارة العجوز بمرض كوفيد-19  خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. 

وحذر هانز من الاعتقاد بأن الوباء سينتهي حالما يطرح لقاح ما لأنه ليس من المؤكد أن يكون فعالا لدى جميع شرائح السكان.

وقال هانز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان "أقسى شهرين في مواجهة الوباء، مضيفًا أنه سيصبح الأمر أقسى"، مشيرا إلى أنه "في أكتوبر ونوفمبر المقبلين سنشهد ارتفاعا في الوفيات".

وأظهرت إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 28.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 إلى 921437 حالة.

ووفقا للإحصاء، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموجة الثانية من كورونا تهاجم العالم.. 284 ألف إصابة في 24 ساعة.. وأرقام قياسية في 24 دولة تتقدمها امريكا

بعد زيادة وفيات كورونا.. تحذير خطير من الصحة العالمية

(الصحة العالمية) تحذر من زيادة متوقعة في الوفيات بأوروبا بسبب كورونا خلال الخريف

صحف السعودية: المملكة ترفع قيود السفر بعد 1 يناير بلا استثناء.. الحزب الحاكم في اليابان يختار خليفة شينزو آبي..والصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في أكتوبر ونوفمبر

ضاحي خلفان يهاجم منظمة الصحة العالمية: لا تأتي بأخبار سارة

ترشيحاتنا

شاهد.. منزل مها أحمد بعد تعرضه للغرق

شوبير يعلن مفاجأة بشأن أليو ديانج فى الأهلي وسر صعوبة صفقة البلايلى

تريند الفن | رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لـ حمدى الميرغنى.. وعمرو محمود ياسين يدعم خالد النبوى بعد الهجوم عليه

أميرتى.. شاهد أحدث ظهور لـ عمرو جمال برفقة ابنته

مافيش فايدة فيك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون بهى الدين حسن

إنبي يعمق جراح الأهلي بشأن التعاقد مع جلال وفؤاد فى الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفر قبور لضحايا كورونا.. أغرب عقوبة لرافضي ارتداء الكمامة في إندونيسيا.. شاهد

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور