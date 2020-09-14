الصحة العالمية تحذر: أكتوبر ونوفمبر أقسى شهرين في المعركة ضد كورونا بأوروبا.. فيديو

توقعت منظمة الصحة العالمية الاثنين، على لسان مديرها الإقليمي في أوروبا هانز كلوجي، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في القارة العجوز بمرض كوفيد-19 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.





وحذر هانز من الاعتقاد بأن الوباء سينتهي حالما يطرح لقاح ما لأنه ليس من المؤكد أن يكون فعالا لدى جميع شرائح السكان.





وقال هانز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان "أقسى شهرين في مواجهة الوباء، مضيفًا أنه سيصبح الأمر أقسى"، مشيرا إلى أنه "في أكتوبر ونوفمبر المقبلين سنشهد ارتفاعا في الوفيات".





وأظهرت إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 28.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 إلى 921437 حالة.





ووفقا للإحصاء، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.