الزمالك يحدد موعد السفر للمغرب لمواجهة الرجاء





يأتي هذا استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي المقرر لها يوم ١٧ أكتوبر المقبل.‬







وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك، اتفقت مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على رفض خوض الفريق لمباراة حرس الحدود، المقرر لها 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابق الدورى الممتاز.







وهذا بسبب برنامج استعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 17 من نفس الشهر.







ويرفض الزمالك خوض أي مباراة قبل لقاء الرجاء بفترة كافية في ظل أهمية البطولة الأفريقية.





‫حدد مسؤولو نادي الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يوم 11 شهر أكتوبر المقبل موعدًا لسفر الفريق الأبيض إلى المغرب .