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تعليم

قدوة ساطعة للأجيال القادمة.. محافظ الدقهلية خلال تكريم الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:11 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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همت الحسينى
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة ، الطالبة فاطمه كامل كامل الاطرش بمدرسة المطرية الثانوية الفنية للبنات ، والتى حققت المركز الاول على مستوى الجمهورية،  فى امتحانات الدبلوم الفنى الصناعى المهنى ،2019/202 .

وقدم المحافظ، لها ولولى امرها التهنئة على هذا التفوق، الذى جاء ليؤكد نبوغ وتفوق الدقهلية بأبنائها فى جميع المراحل التعليمية ، مشيرا الى ان الدقهلية دائما محافظة الاعلام فى كافة مجالات الفكر والادب والثقافه والفن والطب والعلم والدين .

 واكد الدكتور أيمن مختار، ان هذا التميز يضاف الى رصيد ابناء الدقهلية، مشيرا إلى ضرورة ان تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعه امام ابنائنا من الاجيال القادمة ليحذو حذوهم.

وكرم محافظ الدقهلية الطالبة بمنحها شهادة تقدير تأكيدا لنبوغها وتفوقها متمنيا لها مستقبلا باهرا ، ووجه الشكر لولى امرها على حسن رعايته ومساندته لها لتحقيق هذا التفوق على مستوى الجمهورية وحضر التكريم  محمد حمص رئيس مركز ومدينه المطرية.
قدوة ساطعة للأجيال القادمة.. محافظ الدقهلية خلال تكريم الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية
قدوة ساطعة للأجيال القادمة.. محافظ الدقهلية خلال تكريم الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية
قدوة ساطعة للأجيال القادمة.. محافظ الدقهلية خلال تكريم الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية
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