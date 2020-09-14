قدوة ساطعة للأجيال القادمة.. محافظ الدقهلية خلال تكريم الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة ، الطالبة فاطمه كامل كامل الاطرش بمدرسة المطرية الثانوية الفنية للبنات ، والتى حققت المركز الاول على مستوى الجمهورية، فى امتحانات الدبلوم الفنى الصناعى المهنى ،2019/202 .





وقدم المحافظ، لها ولولى امرها التهنئة على هذا التفوق، الذى جاء ليؤكد نبوغ وتفوق الدقهلية بأبنائها فى جميع المراحل التعليمية ، مشيرا الى ان الدقهلية دائما محافظة الاعلام فى كافة مجالات الفكر والادب والثقافه والفن والطب والعلم والدين .





واكد الدكتور أيمن مختار، ان هذا التميز يضاف الى رصيد ابناء الدقهلية، مشيرا إلى ضرورة ان تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعه امام ابنائنا من الاجيال القادمة ليحذو حذوهم.



