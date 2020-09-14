براءة مسئول سابق بالإسكان من تهمة تقاضي 69 ألف جنيه نظير اشتراكه في عدة لجان

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة م.أ مدير حسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سابقًا، من تهمة تقاضي مبالغ مالية محظورة بقرار من وزير المالية نظير اشتراكه ببعض اللجان بالوزارة .





كما قضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة ل س.ع مراقب مالي سابق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.





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ونسبت النيابة الإدارية للمحالين خروجهما عن مقتضي العمل الوظيفي من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٦، بأن قام الأول بتقاضي مبلغ صافي قدره ٦٨ ألفا و٥٢٨ جنيها نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفه ممثلا لوزارة المالية ، برغم صدور قراري وزير المالية رقمي 199 لسنة 1992، و92 لسنة 2012 بحظر تقاضي ممثليها بالجهات التي يعملون بها أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه.





كما نسبت للمحالة الثانية تقاضيها مبلغ ٣٣ ألفا و٣٨٨ جنيها عن اشتراكها في لجان البت الدائمة ولجان تنسيق مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفها ممثلة لوزراة المالية بتلك الجهة، بالمخالفة لقرارات وزير المالية التي تحظر ذلك.









وثبت للمحكمة ، أن المحالة الثانية لم تتسلم كتابين يفيد بإجراء تحقيق معها، وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهما أو رفضها استلامهما، وبذلك تكون النيابة الإدارية فوتت على المحالة فرصة الدفاع عن نفسها، وتسببت في وقوع إخلال جسيم بحقها في ذلك، معتقدة أن مجرد إرسال الإخطار المشار إليه كاف لعلمها بإجراء التحقيق معها، وهو فرض غير صحيح، مما يُبطل قرار إحالتها للمحكمة.







