AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. منة فضالي تشوق جمهورها لفيلم زنزانة 7

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
شوقت الفنانة منة فضالي جمهورها لفيلم زنزانة 7 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام . 

ونشرت منة فضالي الاعلان الرسمي لفيلم الزنزانة 7وعلقت قائلة : " فيلم زنزانه ٧ يوم ١٦/٩ في جميع دور العرض #شجن #منه_فضالي #زنزانه٧ ". 

يذكر أن صناع فيلم "زنزانة 7" قرروا إلغاء العرض الخاص بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل. 

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر يروج لفيلم زنزانة 7.. شاهد

بـ بنطلون مقطع .. أحدث ظهور لـ منة فضالي على انستجرام.. شاهد

شاهد.. البرومو الرسمي لفيلم زنزانة 7

أحمد زاهر يروج لفيلمه الجديد "زنزانة ٧"

إلغاء العرض الخاص لفيلم زنزانة 7 لـ أحمد زاهر ونضال الشافعى

عمر كمال يعلن موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم زنزانة 7.. شاهد

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. شاهد منزل مها أحمد بعد تعرضه للغرق.. اليوم عقد قران وزفاف ديانا كرزون.. الجمهور يدعم رضوى الشربيني في أزمة الحجاب.. رسالة رومانسية فى عيد زواج حمدي الميرغني

قبل النطق بالحكم .. والد ضحايا مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل جديدة في الواقعة

بعد إحالتها للتحقيق بسبب الحجاب.. هاشتاج #ادعم_رضوى_الشربيني يتصدر تويتر

أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد

لجنة كورونا:استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة في الفنادق بحد أقصى 300 فرد

هبوط أرضي يبتلع سيارة نقل ثقيل بجنوب الاقصر | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة شبابية

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

بملابس كاجوال .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور