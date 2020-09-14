بعد إطلاقها .. تعرف على مميزات EMUI 11 من هواوى والهواتف التي ستحصل عليها

منذ أيام قليلة، أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن الإصدار الجديد من EMUI 11 وهى واجهة المستخدم التابعة لها وللسوفت وير الخاصة بأجهزة هواوى ، ومع أن واجهة المستخدم EMUI 11 تضم الرقم 11 في اسمها، إلا أنها لا تعتمد على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11.
الهواتف التى ستأتى بواجهة المستخدم EMUI 11
وتضم واجهة المستخدم EMUI 11 من هواوي عدد من الهواتف وهى :
هاتف HUAWEI P40
هاتف HUAWEI P40 Pro
هاتف HUAWEI P40 Pro+
هاتف HUAWEI Mate 30
هاتف HUAWEI Mate 30 5G
هاتف HUAWEI Mate 30 Pro
هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G
هاتف PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS
هاتف HUAWEI MatePad Pro
هاتف HUAWEI MatePad Pro 5G
هاتف Honor 30
هاتف Honor V30
هاتف HUAWEI nova 6
مميزات واجهة المستخدم EMUI 11
1- دعم النوافذ المتعددة، وتقسيم الشاشة
يتم وضع كلاهما الآن في المنتصف حتى يتمكن المستخدم من التعرف أكثر على الميزات بدلًا من وضعها في مكان ما في القوائم.
ميزة Smart Multi-Window
وتعتبر ميزة Smart Multi-Window مخصصة لإظهار الشريط الجانبي لتعدد النوافذ الذكي ، والذي يمكن إظهاره مع أي تطبيق أو قائمة، ستفتح نافذة جانبية صغيرة بها تطبيقاتك المفضلة وبإيماءة سحب وإفلات واحدة يمكنك البدء في تعدد المهام.
ميزة Always-On Display
وهي ميزة تمكّن الأجهزة المدعومة من عرض التاريخ والوقت والطقس وغيرها من الحكايات عن المعلومات أثناء إيقاف تشغيل الشاشة.
ميزة Huawei Default Apps
ويمكن للمستخدمين انشاء مجلد مخفى من الصور الحساسة مخفى حيث قالت هواوى أن التطبيقات الأخرى لن تتمكن من رؤية الصور في الألبوم المخفي.
ميزة Multi-Window and Multi-Screen Collaboration
يعد التعاون المتعدد الشاشة بإصدار 3.0 جزءا من واجهة المستخدم EMUI 11، تتيح لك التحكم بما يصل إلى ثلاثة تطبيقات أندرويد من جهاز الكمبيوتر بمجرد مزامنة هاتف هواوي مع حاسب MateBook، وهي ميزة تشبه إلى حد كبير تطبيق Your Phone، التابع لشركة مايكروسوفت ويتم دمجها مع هواتف سامسونج .
ميزة Live Icons
واجهة متحركة عند لمسها، تنتشر الرموز الحية في جميع أنحاء واجهة المستخدم يمكن رؤيتها في ظل الإشعارات والعديد من تطبيقات Huawei الافتراضية مثل تطبيق الهاتف وتطبيق المفكرة والمزيد.
ميزة الخصوصية
- بالإضافة إلى تحسينات على تطبيقات النظام وكيفية تعاملها مع الأذونات، إذ أصبح النظام قادرا على عرض رموز للأذونات التي يستخدمها تطبيقٌ ما في الخلفية، مثل عرض رمز الميكروفون، أو الكاميرا في شريط الحالة، كما في نظام تشغيل آيفون الأخير.