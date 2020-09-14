بعد إطلاقها .. تعرف على مميزات EMUI 11 من هواوى والهواتف التي ستحصل عليها

منذ أيام قليلة، أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم التابعة لها وللسوفت وير الخاصة بأجهزة هواوى ، ومع أن واجهة المستخدم EMUI 11 تضم الرقم 11 في اسمها، إلا أنها لا تعتمد على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11. EMUI 11 وهى









الهواتف التى ستأتى بواجهة المستخدم EMUI 11

وتضم واجهة المستخدم EMUI 11 من هواوي عدد من الهواتف وهى :





هاتف HUAWEI P40





هاتف HUAWEI P40 Pro





هاتف HUAWEI P40 Pro+





هاتف HUAWEI Mate 30





هاتف HUAWEI Mate 30 5G





هاتف HUAWEI Mate 30 Pro





هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G





هاتف PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS





هاتف HUAWEI MatePad Pro





هاتف HUAWEI MatePad Pro 5G





هاتف Honor 30





هاتف Honor V30





هاتف HUAWEI nova 6





مميزات واجهة المستخدم EMUI 11

1- دعم النوافذ المتعددة، وتقسيم الشاشة





يتم وضع كلاهما الآن في المنتصف حتى يتمكن المستخدم من التعرف أكثر على الميزات بدلًا من وضعها في مكان ما في القوائم.



