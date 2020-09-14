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تكنولوجيا

بعد إطلاقها .. تعرف على مميزات EMUI 11 من هواوى والهواتف التي ستحصل عليها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:02 م
تعرف على مميزات EMUI
تعرف على مميزات EMUI 11 من هواوى والهواتف التى ستحصل عليها
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ندى على
منذ أيام قليلة، أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن الإصدار الجديد من EMUI 11 وهى واجهة المستخدم التابعة لها وللسوفت وير الخاصة بأجهزة هواوى ، ومع أن واجهة المستخدم EMUI 11 تضم الرقم 11 في اسمها، إلا أنها لا تعتمد على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11. 


 الهواتف التى ستأتى بواجهة المستخدم EMUI 11 
وتضم واجهة المستخدم EMUI 11 من هواوي عدد من الهواتف وهى : 

هاتف HUAWEI P40 

هاتف HUAWEI P40 Pro

هاتف HUAWEI P40 Pro+

هاتف HUAWEI Mate 30

هاتف  HUAWEI Mate 30 5G

هاتف HUAWEI Mate 30 Pro

هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G

هاتف PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS

 هاتف HUAWEI MatePad Pro

هاتف HUAWEI MatePad Pro 5G 

هاتف Honor 30

هاتف Honor V30

هاتف HUAWEI nova 6

مميزات واجهة المستخدم EMUI 11 
1- دعم النوافذ المتعددة، وتقسيم الشاشة 

 يتم وضع كلاهما الآن في المنتصف حتى يتمكن المستخدم من التعرف أكثر على الميزات بدلًا من وضعها في مكان ما في القوائم.
Huawei's EMUI 11 Best Features And Supported Device List

ميزة Smart Multi-Window 
HDC 2020: Huawei releases EMUI 11 with enhanced multi-device and cross-platform experience
وتعتبر ميزة  Smart Multi-Window مخصصة لإظهار الشريط الجانبي لتعدد النوافذ الذكي ، والذي يمكن إظهاره مع أي تطبيق أو قائمة، ستفتح نافذة جانبية صغيرة بها تطبيقاتك المفضلة وبإيماءة سحب وإفلات واحدة يمكنك البدء في تعدد المهام.

ميزة Always-On Display
How the Always On Display of the Galaxy S7 and S7 edge Keeps You on Track – Samsung Global Newsroom
وهي ميزة تمكّن الأجهزة المدعومة من عرض التاريخ والوقت والطقس وغيرها من الحكايات عن المعلومات أثناء إيقاف تشغيل الشاشة.

ميزة Huawei Default Apps
Master Your Huawei P20 and P20 Pro With These Helpful Tips and Tricks | Digital Trends
ويمكن للمستخدمين انشاء مجلد مخفى من الصور الحساسة مخفى حيث قالت هواوى أن التطبيقات الأخرى لن تتمكن من رؤية الصور في الألبوم المخفي.

ميزة Multi-Window and Multi-Screen Collaboration
 معنى جديد للإبداع مع الجهاز اللوحي الجديد5G HUAWEI MatePad Pro سيغير أسلوب العمل ‹ جريدة الوطن
يعد التعاون المتعدد الشاشة بإصدار 3.0 جزءا من واجهة المستخدم EMUI 11، تتيح لك التحكم بما يصل إلى ثلاثة تطبيقات أندرويد من جهاز الكمبيوتر بمجرد مزامنة هاتف هواوي مع حاسب MateBook، وهي ميزة تشبه إلى حد كبير تطبيق Your Phone، التابع لشركة مايكروسوفت ويتم دمجها مع هواتف سامسونج . 

ميزة Live Icons
 What's your Icon Live Tile homescreen look like? Do you change it to match your mood?
واجهة متحركة عند لمسها، تنتشر الرموز الحية في جميع أنحاء واجهة المستخدم  يمكن رؤيتها في ظل الإشعارات والعديد من تطبيقات Huawei الافتراضية مثل تطبيق الهاتف وتطبيق المفكرة والمزيد.

ميزة الخصوصية 

- بالإضافة إلى تحسينات على تطبيقات النظام وكيفية تعاملها مع الأذونات، إذ أصبح النظام قادرا على عرض رموز للأذونات التي يستخدمها تطبيقٌ ما في الخلفية، مثل عرض رمز الميكروفون، أو الكاميرا في شريط الحالة، كما في نظام تشغيل آيفون الأخير.
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