فى 4 كليات .. كل ما تريد معرفته عن التعليم المدمج بجامعة القاهرة

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات حول نظام التعليم المدمج ، وفى هذا التقرير نستعرض أهم المعلومات المتاحة عن نظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة .





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ويعتبر التعليم المدمج من اهم الأنظمة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والهدف منه هو تبديل الطريقة التقليدية بالتعليم المفتوح إلى استخدام الإنترنت بين الطلاب مع الأساتذة، بالإضافة إنه لا يوجد فرق بين شهادته وشهادة التعليم المفتوح.





أنواع التعليم المدمج :

- دراسة المناهج التعليمية من خلال التطبيقات على الانترنت ويتم التواصل بسهولة بين الطالب، كما يبتكر الاساتذة طرق جديدة للتواصل مع الطلاب.





- أما النوع الثانى فهو يقوم الطالب بالتعليم من خلال الموارد التى يقوم الاستاذ بوضعها على الإنترنت، ثم يقوم بالنقاش معهم وجها لوجها فى حين آخر.





- يوجد نوع اخر يقوم من خلاله بالمزيج بين التعليم التقليدى والتعليم المدمج ، وهو يقوم الأستاذ بإرسال الشرح عن طريق مقاطع فيديو ثم يقوم بمناقشتها بالتفصيل فى أحد الاجتماعات.





- أما النوع الأخير، فهو شرح جزء فى الفصول التعليمية ثم يستكمل الشرح من خلال وسائل الإنترنت المختلفة.





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الكليات المتاح بها نظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة :





كلية التجارة .. قسم محاسبة وادارة اعمال و تامين





كلية الآداب .. قسم التاريخ وعلم نفس و الدراسات التاريخية و الجغرافيا .





كلية دار العلوم ، قسم اللغة العربية والثقافية الإسلامية .





كلية التربية ، قسم الطفولة المبكرة .



