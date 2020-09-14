AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فى 4 كليات .. كل ما تريد معرفته عن التعليم المدمج بجامعة القاهرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
 تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات حول نظام التعليم المدمج ، وفى هذا التقرير نستعرض أهم المعلومات المتاحة عن نظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة . 

اقرأ أيضا :

ويعتبر التعليم المدمج من اهم الأنظمة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والهدف منه هو تبديل الطريقة التقليدية بالتعليم المفتوح إلى استخدام الإنترنت بين الطلاب مع الأساتذة، بالإضافة إنه لا يوجد فرق بين شهادته وشهادة التعليم المفتوح. 

أنواع التعليم المدمج
- دراسة المناهج التعليمية من خلال التطبيقات على الانترنت ويتم التواصل بسهولة بين الطالب، كما يبتكر الاساتذة طرق جديدة للتواصل مع الطلاب. 

- أما النوع الثانى فهو يقوم الطالب بالتعليم من خلال الموارد التى يقوم الاستاذ بوضعها على الإنترنت، ثم يقوم بالنقاش معهم وجها لوجها فى حين آخر. 

- يوجد نوع اخر يقوم من خلاله بالمزيج بين التعليم التقليدى والتعليم المدمج ، وهو يقوم الأستاذ بإرسال الشرح عن طريق مقاطع فيديو ثم يقوم بمناقشتها بالتفصيل فى أحد الاجتماعات. 

- أما النوع الأخير، فهو شرح جزء فى الفصول التعليمية ثم يستكمل الشرح من خلال وسائل الإنترنت المختلفة. 

اقرأ أيضا :

الكليات المتاح بها نظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة

كلية التجارة .. قسم محاسبة وادارة اعمال و تامين 

كلية الآداب .. قسم التاريخ وعلم نفس و الدراسات التاريخية و الجغرافيا .

كلية دار العلوم ، قسم اللغة العربية والثقافية الإسلامية .

كلية التربية ، قسم الطفولة المبكرة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخشت يستعرض تجارب جامعة القاهرة في التحول الرقمي

بدء الاختبارات بالسنوات النهائية بنظام التعليم المفتوح القديم بجامعة المنيا

فتح باب التقديم ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

إنبي يعمق جراح الأهلي بشأن التعاقد مع جلال وفؤاد فى الصيف

الزمالك ينهي الشوط الثالث متفوقا على الأهلي بالكرة الطائرة

أحد سكان عقار الشربتلي يكشف سر شراء وزارة النقل شقة في العمارة

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة العاشرة مساء غد .. تعرف عليها

لأول مرة.. عمرو دياب في السعودية بدون دينا الشربيني | شاهد

فيديوهات ومقاطع صوتية مفبركة .. إعلامية كويتية تكشف تفاصيل مطبخ ضرب العلاقات المصرية - الكويتية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام عبد البديع تظهر بإطلالة جريئة على شواطئ ماليبو في أمريكا

ضد الكسر والمياه .. لاند روفر land rover تقتحم عالم الهواتف الذكية بـ Explore R

رخيص وآمن.. طريقة تحضير بادي لوشن في البيت