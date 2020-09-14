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فن

عرض الحلقة 2 من الموسم الثاني لـ ابنة السفير على شاهد.. اليوم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:57 م
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير الموسم الثاني
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شروق ابراهيم
تعرض الحلقة 2 من الموسم الثاني لمسلسل التركي ابنة السفير مساء اليوم، الاثنين، عبر تطبيق شاهد Vip وذلك بعد غرض الحلقة مباشرة على قناة ستار التركية.

وتشهد الحلقة وقوع خلافات بين نارين "نسليهان اتاغول" وزوجة حبيبها سلطان "انجين اكيورك" وأيضا اعتراف فايز بحبه الى نارين ودخوله في تحدي مع صديقه سلطان.

وانتهت أحداث الموسم الأول بخطف أمين لـ نارين "نسيهال أتاغول" وإصابة سلطان "انجين اكيورك" بالرصاص أثناء محاولته لإنقاذها. 

مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث. 

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