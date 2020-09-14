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أخبار العالم

نهاية الاتفاق النووي.. أمريكا تطالب أوروبا بتوقيع عقوبات على إيران

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة "العربية" إن الولايات المتحدة تتوقع من شركائها الأوروبيين رض عقوبات على إيران.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه محكمة العدل الدولية أولى جلساتها حول مسألة اختصاصها للنظر في الشكوى التي تقدمت بها إيران ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية. بحسب "يورو نيوز".

وتتهم طهران الولايات المتحدة "بخنق" اقتصادها وبدأت معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في يوليو 2018 بعدما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات أحادية قاسية على طهران، كانت معلقة بموجب الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني "أصدقاء إيران" لعدم وقوفهم في وجه الولايات المتحدة وتجاهل العقوبات الأمريكية أثناء تفشي كورونا. وقال إنه إذا كان لدى الولايات المتحدة "القليل من الإنسانية والعقل" ، فإنها كانت ستعرض "رفع العقوبات لمدة عام بسبب فيروس كورونا".

ويعد فرض عقوبات أوروربية على إيران آخر مسمار في نعش الاتفاق النووي الإيراني، بعدما فشلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في تدشين آلية مالية تجنب طهران العقوبات الأمريكية.
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