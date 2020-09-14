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برلمان

"الجندي" يشيد باستجابة تنفيذي الدقهلية لاقتراحه بإنشاء مجمع مصالح "الحجايزة"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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يوسف سامح
وجه النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، الشكر والتقدير للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندسة منال الغندور سكرتير مساعد محافظة الدقهلية بعد الموافقة علي دخول مجمع خدمات قرية  الحجايزة لجنة النفع العام "مجمع المصالح الحكومية ".


وطلب الجندى " فى بيان له أصدره اليوم من الجهاز التنفيذى بالمحافظة الاسراع فى تنفيذ مجمع المصالح الحكومية على ان يتضمن هذا المجمع مختلف الخدمات الجماهيرية خاصة تراخيص المرور والشهر العقارى ومكاتب البريد والاتصالات وغيرها من الخدمات التعليمية والصحية لتخفيف الاعباء عن المواطنين من السفر الى المدن المجاورة لإنهاء خدماتهم داخل مختلف الجهات الحكومية.


وقال النائب مصطفى الجندى انه سبق وتقدم بعدة اقتراحات للبرلمان لانشاء هذا المجمع موجها الشكر مجددا للجهاز التنفيذي بعد موافقته على اقتراحه.
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