"الجندي" يشيد باستجابة تنفيذي الدقهلية لاقتراحه بإنشاء مجمع مصالح "الحجايزة"

وجه النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، الشكر والتقدير للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندسة منال الغندور سكرتير مساعد محافظة الدقهلية بعد الموافقة علي دخول مجمع خدمات قرية الحجايزة لجنة النفع العام "مجمع المصالح الحكومية ".









وطلب الجندى " فى بيان له أصدره اليوم من الجهاز التنفيذى بالمحافظة الاسراع فى تنفيذ مجمع المصالح الحكومية على ان يتضمن هذا المجمع مختلف الخدمات الجماهيرية خاصة تراخيص المرور والشهر العقارى ومكاتب البريد والاتصالات وغيرها من الخدمات التعليمية والصحية لتخفيف الاعباء عن المواطنين من السفر الى المدن المجاورة لإنهاء خدماتهم داخل مختلف الجهات الحكومية.







