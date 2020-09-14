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رياضة

إيهاب جلال يستقر على الرحيل من المقاصة.. ومحاولات أخيرة لإقناعه بالبقاء

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:51 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلواني
استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة على الرحيل من الفريق، فى حال فوز الفريق الفيومي فى مباراة نادي مصر غدا فى الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز. 

وعلم صدى البلد أن إيهاب جلال يعيش حالة من الحزن والغضب بعد الأزمة المالية التي يقع فيها الفريق الفيومي، خاصة أن اللاعبين حصلوا على نسب مختلفة من مستحقاتهم، والمدرب لم يحصل على راتبه لمدة أربع أشهر على التوالي".

وطلب إيهاب جلال من الإدارة حصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم، وعندما لم يحصل على رد أصبح الأمر صعبا، ما دفع جلال لتقديم استقالته لرئيس النادي محمد عبد السلام حال تحقيق الفوز غدا لضمان البقاء الفريق الفيومي فى الدوري وهو الهدف الذي جاء من أجله جلال.

ومن المنتظر أن تجمع جلسة بين جلال ومحمد عبد السلام رئيس النادي في الأيام القليلة المقبلة لحسم هذا الملف ومحاولة إقناع  المدرب بالاستمرار مع الفريق.

وقاد جلال، الذي بدأ الموسم الجاري مع المصري، المقاصة في 9 مباريات فاز في 6 وتعادل مرة وخسر مرتين، ليصل مع الفريق للمركز الثامن بـ 33 نقطة.
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