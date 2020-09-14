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رياضة

أهلي دبي يفوز على خودرو الإيراني بهدف في دوري أبطال آسيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، فوزًا صعبًا على شاهر خودرو الإيراني، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، حصد الأهلي الإماراتي، أول 3 نقاط في المجموعة الثانية، ليحتل المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن الهلال وباختاكور الأوزباكي "المتصدرين"، واللذان يلتقيان بعد قليل.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بالتعادل السلبي، وسط أداء متواضع، حيث لم يشكلا خطورة كبيرة طوال الـ46 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، وقبل النهاية بربع ساعة فقط، أحرز اللاعب حارب عبدالله "17 سنة"، هدف شباب الأهلي دبي الوحيد، ليعيد الأمل إلى فريقه، للصعود إلى دور الـ16 من البطولة.
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