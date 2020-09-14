أهلي دبي يفوز على خودرو الإيراني بهدف في دوري أبطال آسيا

حقق نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، فوزًا صعبًا على شاهر خودرو الإيراني ، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.





وبهذه النتيجة، حصد الأهلي الإماراتي ، أول 3 نقاط في المجموعة الثانية، ليحتل المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن الهلال وباختاكور الأوزباكي "المتصدرين"، واللذان يلتقيان بعد قليل.





وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بالتعادل السلبي، وسط أداء متواضع، حيث لم يشكلا خطورة كبيرة طوال الـ46 دقيقة.



