ننشر التشكيل الجديد للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.. مستندات

كشفت الحركة القضائية التي اعتمدها المجلس الخاص - أعلى سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، عن التشكيل الجديد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في الحركة القضائية للعام الجديد.





ويرأس المستشار يسرى الشيخ النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ويلحق بالمكتب الفنى للجمعية العمومية المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى والمستشارين محمد عبدالجواد وابراهيم الخراشى واسلام صفا واحمد سليمان زعفران وامير يعقوب وهاشم فوده نواب رئيس مجلس الدولة.





بالاضافة الى المستشارين مصطفى صالح واحمد عبدالمقصود ومحمد سالم جمعة ومحمد يحيى الشيخ و محمد السمنودى، نواب رئيس المجلس، والمستشار مصطفى الفقى وكيل المجلس واحمد مصطفى شتا مستشار مساعد (أ) والمستشار امين الجيوشى مستشار مساعد (ب) بالاضافة الى رؤوساء ادارات الفتوى.





وجاء تشكيل المجلس الخاص الجديد، وفقا للقرار رقم (522 لسنة 2020) كالتالي: المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محمود عبدالعزیز محرم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لإدارة التفتيش الفني.



