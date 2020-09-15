AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد قرار نقل محطة قطارات الصعيد.. وزير النقل يوجه رسالة مهمة للمواطنين على الهواء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن أهل الصعيد هم أهل مصر وأصل مصر ولا يستطيع أي أحد فصلهم أو تمييزهم عنصريا. 

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، إن ميدان رمسيس هو ميدان لكل المصريين ومن تسميته نجد أن أسمه ذو دلاله فرعونية والحضارة المصرية القديمة أصلها من الصعيد فلا يستطيع أحد أن يمنع اهل الصعيد من دخول ميدان رمسيس.      

وأوضح وزير النقل، أن الهدف من نقل محطة قطارات الصعيد هو تنظيم أمور الدولة وتقليل كثافة المرور في الشوارع والميادين العامة، مشيرا إلى أن تغيير المحطة ليس بالجديد فمحطة خط جسر السويس تم تغييرها مرتين إلى عين شمس وعدلي منصور.

ونوه إلى أن محطة بشتيل يتم تجديدها وستكون من أجمل وأفضل محطات القطارات على مستوي الشرق الأوسط، مضيفا أنه يتم العمل علي تجديد وإصلاح الطريق الدائري من قبل شركات مصرية بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات وزير النقل.. موجة غضب من نواب الصعيد بسبب اتجاه منع وصول قطارات الوجه القبلي للقاهرة.. ويؤكدون: تمييز سلبي يخالف الدستور

أحمد موسى: أهلنا في الصعيد زعلانين بسبب محطة بشتيل

كامل الوزير للصعايدة: رمسيس ليس المقصد النهائي.. ومحطة بشتيل على الطراز الفرعوني

فندق وجراج.. كامل الوزير: المونرويل ومترو الأنفاق بجوار محطة بشتيل لقطارات الصعيد

لا يوجد تمييز عنصري.. كامل الوزير: خطة لنقل جزء من خطوط قطارات الوجه البحري إلى شبرا الخيمة

وزير النقل: المونوريل ومترو الأنفاق بجوار محطة بشتيل لقطارات الصعيد.. والدولة تنفذ مشروعات تنموية ضخمة في وجه قبلي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| تطورات الحالة الطبية لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا.. وخالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد

لأول مرة.. أحمد حلمي يروي قصة حبه مع منى زكي.. وصديقه الذي تنبأ بزواجه من النجمة

خاص| تطورات الحالة الطبيبة لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا

خاص| غضب داخل الأهلي من قرارات إبراهيم نور الدين بـ مباراة الاتحاد

بعد التعادل مع الاتحاد.. الأهلي يكشف سبب تأجيل التتويج بلقب الدوري

أنا جهزت الفستان بالترتر.. أحمد حلمي: منى زكي صوِّرت مافيا واتجوزنا ورجعت تاني.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية العروس عند الأردنيين| ديانا كرزون تتلقى «نُقطة فرحها» من أحد المعازيم.. شاهد

قتل أباه وأمه بوحشية.. مجند حوثي يفتح النار على أسرته و أبناء قريته

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة