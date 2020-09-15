بعد قرار نقل محطة قطارات الصعيد.. وزير النقل يوجه رسالة مهمة للمواطنين على الهواء

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن أهل الصعيد هم أهل مصر وأصل مصر ولا يستطيع أي أحد فصلهم أو تمييزهم عنصريا.





وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، إن ميدان رمسيس هو ميدان لكل المصريين ومن تسميته نجد أن أسمه ذو دلاله فرعونية والحضارة المصرية القديمة أصلها من الصعيد فلا يستطيع أحد أن يمنع اهل الصعيد من دخول ميدان رمسيس.





وأوضح وزير النقل، أن الهدف من نقل محطة قطارات الصعيد هو تنظيم أمور الدولة وتقليل كثافة المرور في الشوارع والميادين العامة، مشيرا إلى أن تغيير المحطة ليس بالجديد فمحطة خط جسر السويس تم تغييرها مرتين إلى عين شمس وعدلي منصور .



