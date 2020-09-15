أول رد من إعلام القاهرة بشأن رفض التحاق ذوي الإعاقة بالكلية.. وأساتذة جامعيون: لا نفرق بين أي طالب يلتحق بها طالما توافرت فيه الشروط

محمود إسماعيل يوضح موقف أصحاب ذوي الهمم من الالتحاق بكليات الإعلام





عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة تنفي كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي





إعلام الأزهر لا يفرق بين أي طالب يلتحق بها طالما توافرت فيه الشروط









كليات الإعلام لحملات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفض التحاق اصحاب ذوي الهمم بكليات الإعلام. تتعرضلحملات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفض التحاق اصحاب ذوي الهمم بكليات الإعلام.









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ومن جانبة نفت د.هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ، كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن رفض الالتحاق اصحاب ذوي الهمم بكلية الإعلام ، لافتة إلى أن كلية تفتح ابوابها لكل طالب دون النظر إلى أي ظروف تعيقة عن الالتحاق بالكلية إلا عدم اجتازة اختبار القدرات التي يتم تحديدها لكل طالب.





وصرحت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن هناك نماذج كثيرة التحقت بالكلية واثبت جدارتها واستطاعت ان تلتحق بسوق العمل ، مشيرة إلى ان هناك تسهيلات تقدمها الكلية لأصحاب الهمم من خلال توفير لهم اماكن مخصصة اثناء الامتحانات وتوفير لهم كل الآليات التي تساعدهم على استكمال المسيرة التعليمية داخل الكلية





وأكدت عميدة كلية الإعلام على امكانية التحاق اصحاب الهمم بالأقسام التي تناسبهم بشرط أن تتناسب مع قدراتهم ، موضحة إلى ان الشروط التي تتطبلها الاقسام تنطبق على جميع طلبة كليات الإعلام ولكن ذوي الهمم تجد بعض الصعوبات بسبب أن بعض الأقسام تتطلب قدرات خاصة





وأوضحت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لموقع صدي البلد أن الكلية لديها اثنان من المعيدين من أصحاب الهمم ، واحد منهم كان كفيفيًا ولكنه استطاع ان يتفوق ويحصد المركز الأول وعلى الفور تم تعيينه عميد الكلية ، والآخر من أصحاب ضعاف البصر ولكن تم تعيينه بعد حصده لقب الدكتوراه ، بالإضافة إلى أكثر من شخص على مدار تاريخ كلية الإعلام





وأشارت أستاذة الصحافة والإعلام، إلى ان هناك اجهزة كمبيوتر مجهزة لضعاف البصر والمكفوفين لمساعدتهم على العمل دون الاستعانة بأي مساعدات من جانب أي شخص مثل ما كان يحدث من فترة بعيدة ، بالإضافة إلى تسهيلات تم توفيرها لأصحاب الإعاقة الحركية من خلال توفير لهم وسائل نقل لمساعدتهم على الحركة داخل الكلية





وقال الدكتور رضا أمين ، إن كلية الإعلام جامعة الأزهر لا تفرق بين أي طالب يلتحق بها طالما توافرت فيه الشروط التي حددتها اللائحة بالإضافة إلى توافر سمات وخصائص مشروع اعلامي ناجح في المستقبل لديه، لافتًا إلى إن ذوي الهمم يخضعون للمقابلات الشخصية اثناء التحاقهم بالأقسام الثلاثة بكلية الإعلام مثل أي شخص طبيعي.





وأضاف الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن تاريخ كلية الإعلام جامعة الأزهر لم يشهد رفض أي طالب من الالتحاق بها طالما أن الشروط المنصوص عليها في اللائحة تنطبق عليه بأن يكون قد حصد المجموع الذي حدده تنسيق الكلية بالإضافة إلى اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية





قال الدكتور محمود إسماعيل أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، أن ذوي الهمم جزء من المجتمع يجب أن يتمتع بكل حقوقه التي كفلتها له المواثيق والقوانين، ومنها حقهم في التعليم، ولم يحدد الدستور نوع معين من التعليم لهم، بل ترك الأمر متاحا طبقا للامكانيات كل منهم.



