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حوادث

ملبوس.. موظف يذبح نفسه بحلوان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:01 م
جثة
جثة
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كتب محمد صبرى
لم يجد عامل وسيلة للتخلص من حياته سوى قيامه بـ ذبح نفسه بآلة حادة داخل شقته بكفر العلو بحلوان ، بعد أن وسوس له الشيطان بالتخلص من حياته .


وبـ إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث لسرعة كشف ملابسات الحادث.




بداية اكتشاف البلاغ عندما تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان بلاغا من المستشفى باستقباله جثة شاب مصاب بجرح قطعى بالرقبة .


وتبين من التحريات أن المجني عليه يعاني منذ سنوات من وسواس قهرى وتم عرضه على شيوخ لمساعدته ، إلا أنه أصيب بحالة اكتئاب شديدة وتخلص من حياته منتحرا بذبح نفسه .


تم تحرير محضر وجار استجواب أفراد أسرته والجيران لكشف ملابسات الواقعة ، وإخطار النيابة للتحقيق.
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