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حوادث

شاب يمزق وجه عمه ويحاول قطع أنفه بسلاح أبيض في مشاجرة بشوارع المحلة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
مشاجرة
مشاجرة
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احمد علي
أقدم شاب على قطع أنف وشفاه عمه فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بمنطقة عزبة تومة التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.


تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى منطقة عجيب بعزبة تومة بقيام شاب يدعى " ا. ا . ال " ١٨ سنة بقطع أنف وشفاه عمه ويدعى حباظة أحمد السكرى فى الخمسينات من العمر وأصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد فى مشاجرة بسلاح ابيض " سكين " وفر هاربا.

وعلى الفور انتقلت قوة مباحث قسم أول المحلة الكبرى الى مكان البلاغ وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة بينهم على الميراث وقيام الجانى بالتشاجر مع المجنى عليهم بهدف تهديدهم كان على أثره قطع الانف والشفاة، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم

كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.
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