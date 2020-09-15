جامعة القاهرة تعلن جدول الكشف الطبي للعام الدراسي 2020-2021

أعلنت جامعة القاهرة عن جدول الكشف الطبي للعام الدراسي 2020-2021 :

طب بشري من حرف (أ) إل حرف (غ) 14-9-2020

طب بشري من حرف (ف) إل حرف (ي) 15-9-2020

حاسبات ومعلومات من حرف (أ) إل حرف (غ) 16-9-2020

حاسبات ومعلومات من حرف (ف) إل حرف (ي) 17-9-2020

كلية طب بيطري 19-9-2020

كلية تمريض من حرف (أ) إل حرف (غ) 20-9-2020

كلية تمريض من حرف (ف) إل حرف (ي) 21-9-2020

كلية هندسة من حرف (أ) إل حرف (ز) 22-9-2020

كلية هندسة من حرف (س) إل حرف (ق) 23-9-2020

كلية هندسة من حرف (ك) إل حرف (ي) 24-9-2020

كلية إعلام من حرف (أ) إل حرف (غ) 26-9-2020

كلية إعلام من حرف (ف) إل حرف (ي) 27-9-2020

كلية علاج 28-9-2020

كلية اقتصاد وعلوم سياسية 29-9-2020

كلية أثار 30-9-2020

كلية تخطيط عمراني – تربية نوعية 1-10-2020

كلية علوم – رياض اطفال من حرف (أ) إل حرف (غ) 3-10-2020

كما أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد في 6 كليات هي الطب البشري، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.