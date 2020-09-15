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تعليم

جامعة القاهرة تعلن جدول الكشف الطبي للعام الدراسي 2020-2021

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد علام

أعلنت جامعة القاهرة عن جدول الكشف الطبي للعام الدراسي 2020-2021 :


طب بشري من حرف (أ) إل حرف (غ) 14-9-2020


طب بشري من حرف (ف) إل حرف (ي) 15-9-2020


حاسبات ومعلومات من حرف (أ) إل حرف (غ) 16-9-2020


حاسبات ومعلومات من حرف (ف) إل حرف (ي) 17-9-2020


كلية طب بيطري 19-9-2020


كلية تمريض من حرف (أ) إل حرف (غ) 20-9-2020


كلية تمريض من حرف (ف) إل حرف (ي) 21-9-2020


كلية هندسة من حرف (أ) إل حرف (ز) 22-9-2020


كلية هندسة من حرف (س) إل حرف (ق) 23-9-2020


كلية هندسة من حرف (ك) إل حرف (ي) 24-9-2020


كلية إعلام من حرف (أ) إل حرف (غ) 26-9-2020


كلية إعلام من حرف (ف) إل حرف (ي) 27-9-2020


كلية علاج 28-9-2020


كلية اقتصاد وعلوم سياسية 29-9-2020


كلية أثار  30-9-2020


كلية تخطيط عمراني – تربية نوعية 1-10-2020


كلية علوم – رياض اطفال من حرف (أ) إل حرف (غ) 3-10-2020


كما أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد في 6 كليات هي الطب البشري، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.


وأشارت الجامعة إلى استمرار الكشف الطبي على الطلاب الجدد،  من صباح أمس 14 من سبتمبر وحتى 24 من أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.


ويقوم الطلاب الجدد الحاصلون على الثانوية العامة والملتحقون بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020 بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط التالي، http://www.medcheck.cu.edu.eg ، وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم، وهي:


1- إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة

⁦2-⁩ صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة

3- بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع

⁦4-⁩ سداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (انتظام أو انتساب)، ومبلغ 150 جنيهًا (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض).

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