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أخبار العالم

أنقذوا حياة 242 شخصا.. ترامب يكرم 7 من الحرس الوطني في كاليفورنيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، 7 أعضاء في الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا، بمنحهم وسام عسكري معروف باسم "وسام البطولة والإنجاز غير العادي". 

وجاء هذا التكريم؛ بسبب العمل البطولي الذي قامت به هذه المجموعة لإنقاذ العائلات من الحرائق التي شهدتها كاليفورنيا. 

وتعود الواقعة إلى قيام مجموعة من الحرس الوطني في 6 سبتمبر الماضي بنقل العائلات المحاطة بالنيران، من ولاية كاليفورنيا، إلى مخيم ماموث بول، في شجاعة وعدم خوف. 

وعلى الرغم من محدودية الرؤية وسط الدخان الكثيف؛ أكمل هؤلاء الرجال مهمتهم على مدار 10 ساعات مروعة، وعادوا 3 مرات إلى المخيم، وأنقذوا حياة 242 شخصًا.

وقال الرئيس دونالد ترامب: "أمتنا قوية؛ بسبب أفراد مميزين مثل هؤلاء العسكريين"، مضيفا "في خضم أعظم محاكماتنا وأكبر تحدياتنا، تنتصر أمريكا بسبب الوطنيين الشجعان وغير الأنانيين الذين يخاطرون بكل شيء."
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