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تعليم

لتنفيذ ابتكارات الطلاب.. هندسة حلوان تطلق مبادرة إيد في إيد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أطلقت إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان مبادرة إيد في إيد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، وتستمر المبادرة حتى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. 

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وتهدف المبادرة لتبني وتنفيذ ابتكارات الطلاب القابلة للتنفيذ للمساهمة في التحول الرقمي، بجانب تشجيع الطلاب على الإبداع  والابتكار وخدمة الكلية من خلال الإستفادة من هذه الابتكارات، حيث تتبنى رعاية الشباب بالكلية كافة تكاليف هذه المشاريع، كما تعد هذه المبادرة فرصة جيدة لخلق مناخ جديد للابداع والابتكار والتنافسية بين الطلاب وخلق فرص عمل جديدة للطلاب اثناء الدراسه. 
 

وقد تم استقبال عدد من مشروعات بالفعل وجاري العمل على تنفيذها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار أي عدوى. 
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