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توك شو

بشرى سارة .. متطوع مصري للمرحلة الثالثة للقاح كورونا يكشف التفاصيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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فرح علاء الخولي
قال وليد عبدالسلام، احد متطوعي التجارب السريرية المرحلة الثالثة من لقاح كورونا، إن التجارب السريرية للقاح في مرحلتها الثالثة تكون بشكل اعم واشمل على فئات واجناس مختلفة، وان مصر تدخل تلك المرحلة بـ 6 الاف متطوع.

وأكد وليد عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن تلك التطعيمات تطعيمات امنة وليس هناك خوف منها ابدا بالنسبة للمتطوعين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات قامت باجراء تلك المرحلة على 31 الف متطوع والنتائج كانت مبشرة جدا ، ولم يظهر اي اعراض ايجابية او سلبية على المتطوعين.

واوضح ان هناك ضمانات كاملة لكل متطوع سيخضع للقاح، متابعًا أنه سيتم توزيع المتطوعين في مصر الى 3 فئات فئة ستخضع للطعم أ والفئة الثانية للطعم ب والفئة الاخيرة بما يسمى بـ"البلياتشو" وهو مجموعة من الفيتامينات.

ودعا المواطنين للمشاركة والتطوع في تلك المرحلة، معقبًا: "ديه مسالة انسانية ومفيدة للكل اننا نوصل للقاح أسرع"، لافتا الى ان شروط المتطوع ان يكون اكبر من 18 سنة و انسان خالي من اي مشاكل صحية او مناعية وامراض مزمنة ويكون قادر على المتابعة خلال 60 يوما.
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