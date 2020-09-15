AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في مشهد نادر.. الديمقراطيون في استضافة البيت الأبيض.. ما السبب ؟

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
ترامب في البيت الأبيض
ترامب في البيت الأبيض
Advertisements
شيماء مصطفى
في مشهد نادر الحدوث، دعا البيت الأبيض، الديمقراطيين لحضور مراسم توقيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، بعد أن كان الرئيس دونالد ترامب يرفض مرارًا حضو أيا منهم.

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، دعا البيت الأبيض كبار المشرعين الديمقراطيين إلى حفل توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، اليوم الثلاثاء.

وصرح مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين، بأنه تم دعوة عدد كبير من الديمقراطيين لحضور حفل التوقيع المقرر عقده في الحديقة الجنوبية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حضور بعض الديمقراطيين، لكنه لم يذكر أي أسماء.

وكان الرئيس ترامب ساهم في التوسط في إعلان اتفاق تاريخي بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات في أغسطس، وفي الأسبوع الماضي ، تم التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين.

وسيكون حضور الديمقراطيين في الحفل مشهدا نادرا لا يعرف سببه، خاصة أن البيت الأبيض رفض سابقًا دعوة أيا منهم عندما وقع الرئيس على تشريعات مهمة، مثل تمويل الإغاثة من فيروس كورونا.

ولا تزال التوترات الحزبية مرتفعة في واشنطن حيث يتشاجر الجمهوريون والديمقراطيون بشأن إجراءات تخفيف فيروس كورونا والانتخابات الأمريكية المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع عاجل للرئيس الفلسطيني عقب اتفاق الإمارات وإسرائيل

بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب بمنح ترامب نوبل للسلام

ترامب يكشف عن موعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

ترحيب أممي باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

يحافظ على حل الدولتين.. بلجيكا ترحب بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

جولة مكوكية لصهر ترامب في الشرق الأوسط تبدأ من إسرائيل والإمارات.. جاريد كوشنر يستعد لتأسيس تحالف إقليمي عربي ضد النفوذ الإيراني في المنطقة.. ونتنياهو يؤكد وجود مباحثات مستمرة لتطبيع العلاقات

ترشيحاتنا

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

أحمد موسى يكشف سر تخلص الإخوان من محمد علي.. ومصر الثانية أفريقيًا في مجال الطرق

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

قبل ساعات من مواجهة إف سي مصر.. رعب فى المقاصة بسبب إيهاب جلال

عماد متعب يقدم مقترحا للحد من رحيل اللاعبين المفاجئ عن الأهلي.. فيديو

فساتين الدانتيل لإطلالة أنثوية رائعة.. صور

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور