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فن

شاهد .. فرقة عمرو دياب في طريقها لإحياء حفل في ينبع بالسعودية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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منار نور
نشر عمرو دياب مقطع فيديو لفرقته الموسيقية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك أثناء توجهها لإحياء حفله الأول خارج مصر منذ بداية أزمة فيروس كورونا، حيث اقيم الحفل على شاطئ مدينة ينبع السعودية. 

وظهر في مقطع الفيديو ، فرقة عمرو دياب داخل طائرة خاصة، وعلق علي الفيديو قائلا : " فرقة عمرو دياب في طريقها امس الي ينبع " . 

كانت الشركة المنظمة للحفل، أعلنت إقامته وفقا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأحيا عمرو دياب، الحفل، عصر أمس الاثنين، بمشاركة فرقته الموسيقية كاملة، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار. 
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