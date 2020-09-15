AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. محمد صلاح يستعرض عضلاته في الجيم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ميرنا محمود
نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي  انستجرام. 

وظهر محمد صلاح مستعرضا عضلاته في إحدى صالات الجيم

اقر ايضا :

 و كان قد كشف وكيل أعمال اللاعبين الهولندي، سجاك سوارت، عن رغبة المدير الفني الجديد لفريق نادي برشلونة رونالد كومان في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح هذا الصيف، مشيرا إلى أن مهاجم ليفربول سيكون مرحبا بالانتقال للكامب نو.

ورفض سوارت، الذي لديه صداقة جيدة مع كومان، في تصريح نقلته صحيفة "ليفربول إكو" الإنجليزية اليوم الاثنين، الكشف عن مصدره قائلا "لا يمكنني لن أدخل في مزيد من التفاصيل، لكن صدقوني أنا على علم بالأمر".

وأوضح سوارت، الذي أشرف على إتمام صفقة انتقال دوني فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد، أن الانتقال قد يتم قبل مهلة الخامس من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا "أعلم بأن كومان يريده - وأعلم بأن صلاح سيفضل الذهاب".

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح حقق بداية قوية لموسم 2020-2021 بتسجيل ثلاثية في فوز الريدز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مضيفة أن كومان مهتم أيضا بالتعاقد مع زميله جيني فينالدوم فيما سيعد ثورة يحدثها المدرب الهولندي في النادي الكتالوني.
شاهد.. محمد صلاح يستعرض عضلاته في الجيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح وماني يقودان تشكيل ليفربول امام ليدز يوناتيد في الدورى الانجليزي

محمد صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق أمام ليدز يونايتد

شاهد| محمد صلاح يدعم مؤمن زكريا في محنته من بلاد الانجليز

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليدز يونايتد 4-3

ابن الأصول .. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد دعم مؤمن زكريا

هيثم فاروق عن محمد صلاح: ذوو النفوس الجميلة يجدون المتعة في دعم الأصدقاء

ترشيحاتنا

فضل الدعاء بعد صلاة الظهر .. لن تفوته بعد الآن لـ10 أسباب

النقض تؤيد براءة زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات السياحية

توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك

بعد انضمامه إلى بشكتاش.. دي سوزا يشكو أهلي جدة في الفيفا

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها