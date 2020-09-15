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محافظات

الأحد.. بدء حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:09 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الاحد المقبل ولمدة 10 أيام تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الاسرة بالمجان، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، والعمل على تحقيق المردود الايجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع.

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وأكد ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

واضاف "النادي" أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون  الحملة على مستوى جميع الادارات الصحية بمراكز المحافظة.

ونوه إلى أن الحملة ستكون على مرحلتين، تبدأ الاولى من الاحد 20/9 حتى الخميس 24/9 في المنيا وسمالوط وبنى مزار ومغاغة وديرمواس وستبدأ المرحلة الثانية من السبت 26/9 حتى الاربعاء 30/9 في مطاى والعدوة وأبو قرقاص وملوى.
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