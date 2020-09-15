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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:42 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية،في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط تراجع مؤشرات البورصة الرئيسي والأوسع نطاقًا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 12725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4220 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1869 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2747 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 973 نقطة.
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