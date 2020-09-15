زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

إنذار شديد اللهجة لرئيس الوحدة المحلية بالزوامل للإهمال والتقصير في العمل

محافظ الشرقية: لن نسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام









وقام المحافظ بالتواصل مع المواطنين واصطحابهم إلى داخل الوحدة المحلية لمساعدتهم في الحصول على خدماتهم والتقدم بطلبات التصالح.







وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية ضرورة المتابعة المستمرة لمواعيد الحضور والانصراف والتأكد من انتظام سير العمل والتيسير على المواطنين عند التقدم بأوراقهم للجان التصالح في مخالفات البناء.





وتيسيرًا على المواطنين، أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بفتح جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية في تمام الساعة الثامنة صباحًا أمام المواطنين لاستقبال الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء.





وتوجه محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بالوحدة الصحية بالزوامل والتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدة.









انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء توسعة مدرسة الزوامل الثانوية لإضافة 18 فصلا جديدا بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية ولتحقيق تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

















وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية للبدء فورًا في إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمنًا وأمان، للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة ولاقتراب موسم الشتاء.





قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، الثلاثاء، لمتابعة أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين لإنهاء مصالحهم.كما وجه المحافظ إنذارًا شديد اللهجة لرئيس الوحدة المحلية بالزوامل للإهمال والتقصير في العمل ولعدم تواجد العاملين في مواعيد العمل الرسميه مما دفع المواطنين للانتظار أمام مقر الوحدة.واطلع المحافظ بنفسه على سجل الحضور والانصراف ليتبين له عدم تواجد 15 من العاملين بالوحدة الصحيه ليقرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين ولضبط منظومة العمل.وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المدرسة الخدمة وتحقيق الاستفادة لأبناء القرية.وحرص المحافظ على متابعة سير العمل بمخابز قرية الزوامل للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات التموينية والصحية، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه.وفي الإطار ذاته، قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس للتحقيق للإهمال وعدم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ بقرى مركز بلبيس لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية والمخابز والتعرف على احتياجات المواطنين.وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها والوقوف على أعمال لجان التصالح وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين المخالفين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام.