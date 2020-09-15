الشباب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لهذا السبب

اكتشف الباحثون أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا في المستشفى مع COVID-19 لديهم مخاطر عالية نسبيًا للإصابة بمرض شديد.
كان لدى هؤلاء المرضى أكثر من 20 بالمائة من خطر نقلهم إلى وحدة العناية المركزة وحوالي 10 في المائة منهم بحاجة إلى تهوية ميكانيكية.
يُنظر إلى COVID-19 على أنه مرض يصيب كبار السن أكثر من غيره ، ولكنه بحث جديد نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وجدت أن الشباب لا يزالون يحملون مخاطر كبيرة.
وفقًا لرسالة البحث يمكن أن يعاني الشباب أيضًا من معدلات عالية من النتائج الشديدة وجد الباحثون أن البالغين في المستشفى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا لديهم مخاطر عالية نسبيًا للإصابة بمرض شديد:
- أكثر من 20 في المائة تتطلب العناية المركزة.
- تم وضع حوالي 10 في المائة على التهوية الميكانيكية.
- مات ما يقرب من 3 في المئة.
وجد الباحثون أنه على الرغم من أن معدل الوفيات داخل المستشفى كان أقل مما تم الإبلاغ عنه لكبار السن المصابين بـ COVID-19 ، إلا أنه لا يزال ضعف معدل الوفيات لدى الشباب الذين يعانون من نوبة قلبية.
واكدت الدراسة أن 40% في المائة من المرضى الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا و 12 في المائة بين 20 و 44 عامًا.
كان لدى هؤلاء المرضى أكثر من 20 بالمائة من خطر نقلهم إلى وحدة العناية المركزة وحوالي 10 في المائة منهم بحاجة إلى تهوية ميكانيكية.
يُنظر إلى COVID-19 على أنه مرض يصيب كبار السن أكثر من غيره ، ولكنه بحث جديد نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وجدت أن الشباب لا يزالون يحملون مخاطر كبيرة.
وفقًا لرسالة البحث يمكن أن يعاني الشباب أيضًا من معدلات عالية من النتائج الشديدة وجد الباحثون أن البالغين في المستشفى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا لديهم مخاطر عالية نسبيًا للإصابة بمرض شديد:
- أكثر من 20 في المائة تتطلب العناية المركزة.
- تم وضع حوالي 10 في المائة على التهوية الميكانيكية.
- مات ما يقرب من 3 في المئة.
وجد الباحثون أنه على الرغم من أن معدل الوفيات داخل المستشفى كان أقل مما تم الإبلاغ عنه لكبار السن المصابين بـ COVID-19 ، إلا أنه لا يزال ضعف معدل الوفيات لدى الشباب الذين يعانون من نوبة قلبية.
واكدت الدراسة أن 40% في المائة من المرضى الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا و 12 في المائة بين 20 و 44 عامًا.