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أخبار العالم

فرنسا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:09 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 آلاف و561 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة، ما يجعله أعلى معدل يومي في فرنسا. 

وقال مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي يجري تطويرها في الصين، قد تكون جاهزة للاستخدام مطلع نوفمبر المقبل. 

وأوضح المسئول الصيني- في تصريحات تليفزيونية- أنه في حالة استمرار التجارب السريرية بسلاسة؛ سيكون لقاح فيروس كورونا متاح للعامة نوفمبر أو ديسمبر المقبل. 

وأعلنت شركة "سيرم انستيتوت أوف انديا"، أكبر شركة لقاحات في العالم، عن مفاجأة، بشأن إمكانية تطعيم كل سكان العالم بـ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت الشركة، وفق ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن تطعيم كل سكان العالم؛ يتطلب توفير 15 مليار جرعة من اللقاح، بواقع جرعتين لكل شخص، وهو ما لا تستطيع جميع شركات الأدوية في العالم تنفيذه. 
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