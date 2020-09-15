إيهاب فهمى يوجه رسالة لـ ابنه.. شاهد

نشر الفنان ايهاب فهمى صورة له مع ابنه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق ايهاب فهمى : " عقبال ما اشوفك احسن واحد فى الدنيا كلها احمد ايهاب فهمى ".
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إيهاب فهمي: هناك بعض الفنانين يشاهدون خبر وفاتهم وهم على قيد الحياة
يذكر أن آخر اعمال ايهاب فهمى مشاركته فى مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، تارا عماد، وعدد من الفنانين.
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.
وعلق ايهاب فهمى : " عقبال ما اشوفك احسن واحد فى الدنيا كلها احمد ايهاب فهمى ".
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إيهاب فهمي: هناك بعض الفنانين يشاهدون خبر وفاتهم وهم على قيد الحياة
يذكر أن آخر اعمال ايهاب فهمى مشاركته فى مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، تارا عماد، وعدد من الفنانين.
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.