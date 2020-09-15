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اقتصاد

بالتزامن مع بدء انتظام الرحلات إلى المملكة.. تعرف على سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:32 م
سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
بالتزامن مع أعلان شركة مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم الثلاثاء بناء على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني السعودى، ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

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استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.18جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.


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