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توك شو

تعرف على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأمطار والسيول هذا العام

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
سيول
سيول
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قسم التوك شو
كشفت "الدكتورة إيمان سيد "عن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لاستقبال موسم الأمطار ومواجهة السيول هذا العام.

وأوضحت "إيمان سيد" خلال مداخلتها الهاتفية على dmc أنه تم استعراض التوقعات لموسم الأمطار والسيول العام الحالي خلال اجتماع مجلس الوزراء ووضع خطة بجاهزية الشراكة فى الترع والمصارف لاستقبال الأمطار فى فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه تم وضع خرائط لتحديد المناطق المعرضة للغرق و زيادة منسوب المياه على فرعى دمياط ورشيد.

أكدت "رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الرى" أنه تم وضع خطة طوارئ فى حال زيادة منسوب المياة فى أى منطقة بضرورة وجود بديل عن المناطق المنخفضة والتنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن قطع الكهرباء لضمان سلامة المواطنين .

ونوهت "إيمان سيد" إلى أنه تم الإتفاق مع شركة مياه الشرب بوزارة الإسكان على أهم الإجراءات بمتابعة وحدة الإنذار المبكر بوزارة الموارد المائية والرى وإنذار السيول قبل سقوطها بـ 5 أيام والتأكيد على استخدام الخرائط لتحديد أكثر المناطق المعرضة لها ، موضحة أنه تم وضع أدوار لكل مؤسسة للتعامل مع المناطق الأكثر خطورة كسلسلة جبال البحر الأحمر وسيناء. 

أعلنت "إيمان سيد" أنه تم وضع إجراءات استباقية للأزمة قبل حدوثها تجنبًا من التعرض لخسائر فادحة، مشيرة إلى الإجراءات التى اتخذتها وزارة الري بإقامة منشآت لحافظي الأمطار والحماية من السيول ومحطات رفع للشبكة حتى تستوعب كميات كبيرة من الأمطار.
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