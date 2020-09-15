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رياضة

كارتيرون يغلق جميع هواتفه ويصعّب المهمة على مرتضى منصور في حل أزمة رحيله

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:28 م
مارتيرون ومرتضى منصور
مارتيرون ومرتضى منصور
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القسم الرياضي
ترك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المران الرئيسي للفريق تاركاََ جميع متعلقاته.


وحاول المستشار مرتضى منصور احتواء الأزمة، ولكن الفرنسي قام بغلق جميع هواتفه، وحجب أي وسيلة عن الوصول اليه.


وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار   الرحيل وفسخ العقد.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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