كارتيرون يغلق جميع هواتفه ويصعّب المهمة على مرتضى منصور في حل أزمة رحيله

وحاول المستشار مرتضى منصور احتواء الأزمة، ولكن الفرنسي قام بغلق جميع هواتفه، وحجب أي وسيلة عن الوصول اليه.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.











