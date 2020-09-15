كارتيرون يغلق جميع هواتفه ويصعّب المهمة على مرتضى منصور في حل أزمة رحيله

ترك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المران الرئيسي للفريق تاركاََ جميع متعلقاته.
وحاول المستشار مرتضى منصور احتواء الأزمة، ولكن الفرنسي قام بغلق جميع هواتفه، وحجب أي وسيلة عن الوصول اليه.
وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.