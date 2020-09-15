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أخبار العالم

قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن ليبيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، على تمديد عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا من عدمه.


كما صوت أعضاء مجلس الأمن لصالح تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام آخر.


بينما امتنعت روسيا عن التصويت سواء بالموافقة أو الاعتراض خلال الجلسة.


ووافقت الأمم المتحدة على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا، يقضي بتعيين موفد أممي يساعده منسق، يعينهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.


و تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارا يصادق بضغط من الولايات المتحدة، على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا سيشمل مستقبلا "موفدا" يساعده "منسق". وأيد 13 بلدا من أعضاء المجلس الـ 15 القرار، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.


اتخذ هذا القرار الذي يترافق مع التجديد للبعثة السياسية (نحو 200 شخص) لمدة سنة بعد انقسامات ومناكفات في مجلس الأمن لأكثر من ستة أشهر.


وسيختار جوتيريش تعيين الشخصين  اللذين سيتوليان المنصبين الجديدين.


ويشار إلى أنه لم يعد هناك موفد أممي خاص إلى ليبيا منذ استقالة اللبناني غسان سلامة في مارس لأسباب صحية وعُينت الأمريكية ستيفاني ويليامز رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة.

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