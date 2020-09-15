بـ ليجن.. مريم أمين تبهر متابعيها داخل الجيم .. شاهد

شاركت الإعلامية مريم أمين جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت مريم امين ، وهي في الجيم لتستعرض رشاقتها وهي ترتدي بدى كت أبيض وبنطلون ليجن أسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها نالت إعجاب متابعيها.





قدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر".





عملت مريم أمين فى تليفزيون دبى عام 2004 برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب.





وشاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية. كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.

