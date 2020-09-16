المرة الثانية .. تجارة عين شمس: آخر موعد لتقديم الأبحاث غدا

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "اعلانا هاما لجميع طلاب فرق النقل بالكلية .
وأضافت الكلية في بيانها أنه تم مد فترة تسليم الابحاث للمرة الثانية لطلاب البكالوريوس جميع الشعب، وكذلك طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج وذلك حتي يوم الخميس الموافق 17 /9 /2020. الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس عن شروط التحويلات ونقل القيد ، لكلية التجارة بحامعة عين شمس للعام الجامعى 2020/ 2021.
ووافق مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس على الشروط الخاصة بالتحويلات ونقل القيد الآتیة :
بالنسبة للفرقة الأولى : يمكن تعدیل الترشیح: بالنسبة للطلاب الجدد یتم تعدیل الترشیح وفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات ، ويمكن نقل القید للفرقة الأولى من الكلیات غیر المناظرة بشرط حصول الطالب على المجموع الذى تقبله الكلیة سنة الحصول على الثانویة.
وبالنسبة للطلاب المفصولین: یتم الإلتحاق بالكلیة بشرط حصول الطالب على مجموع فى الثانویة العامة یكون قد قبلته الكلیة عند حصوله على الثانویة العامة أو هذا العام أیهما أفضل للطالب كما یتم التحاق الطلاب المفصولین من كلیات الهندسة الحاصلین على دبلوم المدارس الصناعیة نظام السنوات الخمس.