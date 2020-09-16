خوفا من كورونا.. شكوى من ازدحام مكتب حى دار السلام المخصص لتلقى طلبات التصالح

شكا المواطن محمود سعد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم كفاءة مكتب المخصص لتلقى طلبات التصالح بحى دار السلام وتكدس المواطنين دون مراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد والكمامات.





وقال فى رسالته: "نشكو من الازدحام الشديد والتكدس فى مكتب حي دار السلام أثناء تقديمنا على أوراق التصالح بسبب سوء التنظيم، وهو السبب فى تعطيل مصالح المواطنين بالساعات أمام المكاتب دون جدوى، وذلك بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين المواطنين".









وطالب بتدخل المسئولين لتنظيم العمل بالمكتب للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا وتسهيل العملية على المواطنين.









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