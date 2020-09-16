اليوم .. نادى القضاة يفتتح معرض القاضي الثالث للكتاب

جاء ذلك في سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر

يفتتح المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي فعاليات معرض القاضي الثالث للكتاب بالنادي النهري بالعجوزة اليوم الأربعاء الساعة السابعة مساء بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية وستستمر فعاليات المعرض حتى ٣ /١٠ /٢٠٢٠.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.





يقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلي ٦٠ ٪؜ علما بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساء طوال أيام الأسبوع.





مع التأكيد أنه سيتم إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض كما سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.



