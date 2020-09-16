أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم بدون نسيان

يقبل الكثير من أولياء الأمور على تحفيظ أطفالهم القرآن الكريم منذ الصغر ويبحثون عن أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم ، وكذلك يبحث الشباب والفتيات عن كيفية حفظ القرآن بطريقة سهلة ومبسطة بدون نسيان.





نحاول في هذه السطور، تسليط الضوء وتقديم بعض النصائح عن كيفية حفظ القرآن بطريقة سهلة:





حكم حفظ القرآن

حفظ القرآن فرض كفاية ، وعلى بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه - حفظ سورة البقرة فى عشر سنوات، وهذا لم يكن تقصيرًا من الصحابة لأنهم كانوا قوم عمل وليسوا قوم حفظ، والشخص الذى لا يحفظ القرآن الكريم كاملا لا يدخل النار، والدليل على ذلك أن جميع الصحابة لم يحفظوا القرآن الكريم كاملا.





أسهل طريقة لحفظ القرآن

1- الحرص على اختيار الوقت المناسب للبدء بالحفظ.

2- اختيار المكان المناسب للحفظ، بحيث تكون المشتتات فيه قليلةٌ.

3- التفرغ من كل ما يشغل قبل البدء بالحفظ.

4- تناول السكريات؛ لأن الحفظ وظيفة العقل والعقل يتغذّى على السكريات.

5- البدء بالحفظ عندما يكون المسلم متوسطًا بين الجوع والشبع.





عوامل تساعد على حفظ القرآن بطريقة سهلة

الاستغفار والابتعاد عن المعاصي

النية السليمة والعزم على الحفظ اخلاصا لوجه الله

الإلحاح على الله في انهاء حفظ القرآن بالدعاء

عدم التكاسل على الحفظ والمداومة عليه دون انقطاع

تنظيم الوقت وتخصيص ورد يومي لعدم الملل أو مواجهة صعوبات





كيفية حفظ القرآن بدون نسيان

يمكن الاستفادة من نظام الكتاتيب القديم؛ فنقوم بتحفيظ الطفل فاتحة الكتاب أولًا ثم نبدأ من سورة الناس صعودًا إلى سورة الفلق ثم الإخلاص، فكلما كبر الطفل نحفظه السور الكبيرة، ثالثًا: يستحب أن يكون الحفظ على يد شيخ حتى يتعلم أحكام التلاوة.





فضل حفظ القرآن

«من قرأ القرآن، وتعلمه، وعمل به، ألبس يوم القيامة تاجًا من نور، ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين، لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن».