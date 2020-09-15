للحماية من كورونا.. رجل يرتدي ثعبانا حقيقيا على وجهه بدلا من الكمامة.. فيديو

حب الحيوانات والزواجف قد يصل إلى حد الهوس، هذا ما حدث بعدما ألقي القبض على راكب بريطاني يرتدي ثعبانا حول رقبته وفمه بدلا من قناع الوجه (الكمامة).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أوقف المسؤولون رجلا في حافلة في سالفورد، بعد أن شاهدوه يرتدي ثعبانا ضخما بدلا من قناع الوجه، و استخدم الرجل الحيوان الكبير الذي كان معلقا حول رقبته، كغطاء للوجه، و حدق الركاب المصدومون بدهشة حين سخر الرجل من فيروس كورونا بذلك الغطاء الغجباري الغريب، في وسائل النقل العام في إنجلترا.





وأزال الثعبان حول رقبته وقام بوضعه على يده، فيما وصف الركاب في الحافلة هذا المشهد بأنه عرض ترفيهي بالتأكيد، وقالت إحدى الركاب إنها اعتقدت في البداية أن الرجل كان يرتدي قناعًا غير تقليديا قبل أن تشاهد الثعبان وهو يتحرك على يده.





و قالت إنها وجدت الحادثة مضحكة حقًا، وأن الحيوان لا يبدو أنه يزعج أيًا من زملائها المسافرين، وسرعان ما أدانت السلطات المحلية هذه الحيلة العلنية اليوم حيث أصروا على أن الثعابين ليست بدائل لأغطية الوجه، خاصة أن الصور أظهرت أن الرجل لم يكن يرتدي قناعا أسفل الثعبان.





وقال متحدث باسم النقل في مانشستر الكبرى: "تنص التوجيهات الحكومية بوضوح على أن قناع الوجه لا يشترط أن يكون جراحيا، وأن الركاب بإمكانهم صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شيء مناسب، مثل وشاح أو باندانا، أو حتى من جلد الثعبان، ولكن لا يصل الامر إلى استخدام ثعبانا حقيقيا".



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