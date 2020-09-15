AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

للحماية من كورونا.. رجل يرتدي ثعبانا حقيقيا على وجهه بدلا من الكمامة.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:32 م
رجل يستبدل الكمامة
رجل يستبدل الكمامة بثعبان
Advertisements
أماني إبراهيم
حب الحيوانات والزواجف قد يصل إلى حد الهوس، هذا ما حدث بعدما ألقي القبض على راكب بريطاني يرتدي ثعبانا حول رقبته وفمه بدلا من قناع الوجه (الكمامة).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أوقف المسؤولون رجلا في حافلة في سالفورد، بعد أن شاهدوه يرتدي ثعبانا ضخما بدلا من قناع الوجه، واستخدم الرجل الحيوان الكبير الذي كان معلقا حول رقبته، كغطاء للوجه، وحدق الركاب المصدومون بدهشة حين سخر الرجل من فيروس كورونا بذلك الغطاء الغجباري الغريب، في وسائل النقل العام في إنجلترا.

وأزال الثعبان حول رقبته وقام بوضعه على يده، فيما وصف الركاب في الحافلة هذا المشهد بأنه عرض ترفيهي بالتأكيد، وقالت إحدى الركاب إنها اعتقدت في البداية أن الرجل كان يرتدي قناعًا غير تقليديا قبل أن تشاهد الثعبان وهو يتحرك على يده.

وقالت إنها وجدت الحادثة مضحكة حقًا، وأن الحيوان لا يبدو أنه يزعج أيًا من زملائها المسافرين، وسرعان ما أدانت السلطات المحلية هذه الحيلة العلنية اليوم حيث أصروا على أن الثعابين ليست بدائل لأغطية الوجه، خاصة أن الصور أظهرت أن الرجل لم يكن يرتدي قناعا أسفل الثعبان.

وقال متحدث باسم النقل في مانشستر الكبرى: "تنص التوجيهات الحكومية بوضوح على أن قناع الوجه لا يشترط أن يكون جراحيا، وأن الركاب بإمكانهم صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شيء مناسب، مثل وشاح أو باندانا، أو حتى من جلد الثعبان، ولكن لا يصل الامر إلى استخدام ثعبانا حقيقيا".

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2249560.html"></iframe>
للحماية من كورونا.. رجل يرتدي ثعبانا حقيقيا على وجهه بدلا من الكمامة.. فيديو
للحماية من كورونا.. رجل يرتدي ثعبانا حقيقيا على وجهه بدلا من الكمامة.. فيديو
للحماية من كورونا.. رجل يرتدي ثعبانا حقيقيا على وجهه بدلا من الكمامة.. فيديو
للحماية من كورونا.. رجل يرتدي ثعبانا حقيقيا على وجهه بدلا من الكمامة.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان الفرح.. احتجاج إيطاليات على عدم إقامة حفل زفاف بسبب كورونا.. فيديو

لن يعثروا على الجثة.. أول فيديو للحظات الأخيرة لممثلة شهيرة قبل موتها غرقا

حفر بلا نهاية.. كيت ميدلتون تصف أبناءها الثلاثة بأنهم لا يشبعون.. فيديو

طائفة سحرية.. القبض على رجل يستعبد السيدات منذ 30 عاما في منزله.. فيديو وصور

دهستها سيارة.. شاهد نجاة طفلة محظوظة من الموت

بطل العالم في الملاكمة ينقذ سيدة من الموت.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

حاجة عجيبة .. أحمد موسى يطالب مرتضى منصور بإعلان تفاصيل رحيل كارتيرون

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن التوصل للقاح كورونا.. فيديو

الأهلي يفرض الغموض على صفقاته وأمير توفيق يناور بـ «هليوبوليس»

بعد رحيله عن الزمالك.. مرتضى منصور يكشف كواليس أزمة كارتيرون في هذا الموعد

وزير العدل يوجه بالتفتيش على مكتبي توثيق العاشر من رمضان بالشرقية والدخيلة بالإسكندرية

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة

أسعار سيارات الاتحاد الأوروبي 2020 فى مصر

دراسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يسبب اضطراب النوم