محافظ كفرالشيخ يوضح استعدادات موسم الشتاء المقبل

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ مساء اليوم، الثلاثاء، الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل، خلال الاجتماع الذي عقده في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية.





كان ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من نواب رؤساء المدن، وعدد من قيادات الديوان.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، موجهًا بسرعة تسليك البالوعات.





وأشار إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، تضم مصلحة الميكانيكا والكهرباء والرى والزراعة، لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.





وتابع المحافظ، "وجه بمراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة".



