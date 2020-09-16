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رياضة

آية الشامي: الفوز على الزمالك والتتويج بالدوري جاءا عن جدارة واستحقاق

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكدت آية الشامي، لاعبة الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إن تتويج الفريق ببطولة الدوري جاء عن جدارة واستحقاق، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق هذا الموسم.

وعبّرت عن سعادتها لإضافة «طائرة الأهلي» بطولة جديدة إلى دولاب بطولات النادي وتحقيق رقم قياسي جديد.

وأضافت أن الفوز اليوم على الزمالك جاء بعد تركيز شديد خلال الفترة الماضية، بعد العودة من توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

ووعدت الشامي الجماهير بأن تكون بطولة الدوري بداية جيدة للفريق قبل المشاركة في كأس مصر التي تقام خلال الفترة المقبلة.

وفاز فريق طائرة سيدات الكرة الطائرة بالأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 مساء الثلاثاء، في ختام منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25-20، و21-25، و25-19، و25-23.

وسبق أن حسم فريق سيدات طائرة الأهلي لقب الدوري لصالحه قبل نهايته بجولتين، وأنهى الفريق منافسات البطولة برصيد 66 نقطة، بالعلامة الكاملة دون خسارة طوال 22 مباراة.
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