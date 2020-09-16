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أخبار العالم

كوشنر: الإمارات والبحرين سيعملان لحل الدولتين.. وترامب سيجعل حياة الفلسطينيين أفضل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لـ "العربية" إن هناك خطة اقتصادية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وأن الرئيس الأمريكي سيعمل تحسين حياة الفلسطينيين.

وأضاف "كوشنر" أن الإمارات والبحرين سيكون لهما دور كبير لتحقيق حل الدولتين.

وتابع أن "إدارة الرئيس ترمب ستواصل الضغط على نظام إيران، والعمل من أجل منع حصول إيران على سلاح نووي".

 وأكد كوشنر أن ترامب لن يقدم أي تنازلات لإيران، في تعليقه على تصريحات ترامب بأن إيران ستحصل على صفقة رائعة مع أمريكا بعد الانتخابات الرئاسية.

وواصل "كوشنر": "نريد أن نساعد الفلسطينيين لكن عليهم مساعدة أنفسهم أولا".

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