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سيارات

تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، بعد اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد -19، والذي أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.


وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.


وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.


ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات جيلي لسنة 2020.

 

جيلي امجراند 7

- مانيوال / GLS NEW SHAPE TINTED GLASS 2019       1500 CC 189,000 جنيه

 

جيلي امبريال

- أوتوماتيك / GL CVT 2019 1500 CC 276,900 جنيه

 

جيلي امجراند X7

- أوتوماتيك / تربو 2020 1300 CC 309,000 جنيه

تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور
تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور
تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور
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