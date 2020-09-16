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محافظات

محافظ أسيوط: نتلقى ما يزيد على 3000 و4000 طلب تصالح يومياً

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة تتلقي ما يزيد عن 3000 و 4000 طلب تصالح يوميا ، وسيتم الإنتهاء من كل المباني المخالفة في الفترة المحددة بهذا المعدل، مضيفا أن أهالي المحافظة لديهم الوعى الكافي للتقدم بطلبات التصالح.

وأكد "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" على قناة أون تي في، أن 6 مدن قدمت كل طلبات التصالح لكل المباني المخالفة بها، مؤكدا أن أي طلب تصالح من أى مواطن يتم قبوله على الفور، ثم يتم تحويله إلى لجان الامانة الفنية التي تفحص طلبه وتحدد سعر التصالح له.

وأضاف محافظ أسيوط، أن مراكز التكنولوجيا تعمل على فترتين بدون أي إجازات فالعمل مستمر حتى في أوقات العطلات وذلك لتيسير الأمور على المواطنين، مشددا على أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في المراكز التكنولوجية.

ونوه إلى أن هناك تخفيضًا في سعر التصالح بالمحافظة وصل إلى 30% مما أدي إلى زيادة الإقبال علي طلبات التصالح، مشيرا إلى أن الوحدات القروية تستقبل أيضا المواطنين لتقديم طلبات التصالح لقربها من المواطنين والتسهيل عليهم.
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