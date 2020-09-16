بتخفيضات تصل لـ 5 آلاف جنيه.. أحدث أسعار صيانات سيارة سكودا كاروك 2021

كشفت شركة كيان إيجيبت، وكيل العلامة التشيكية سكودا في مصر، عن أحدث أسعار جدول الصيانات الدورية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرًا؛ سكودا «كاروك 2021»، متعددة الاستخدامات في السوق المحلية المصرية، والتي حصلت صيانتها الدورية على زيادات وتخفيضات سعرية مقارنة بالأسعار السابقة.





جدول أسعار صيانات سيارة كاروك 2021





شهدت الصيانات الدورية لسيارة سكودا كاروك 2021 الجديدة عدد من الزيادات والتخفيضات مقارنة بأسعارها السابقة.





- سعر صيانة 10 آلاف كم تبلغ 1.644 جنيه بدلًا من 1.537 جنيه بزيادة قيمتها 107 جنيهات.

- سعر صيانة 20 ألف كم تبلغ 2.262 جنيه بدلًا من 2.310 جنيه بتخفيض قيمته 48 جنيها.

- سعر صيانة 30 ألف كم تبلغ 4.517 جنيه بدلًا من 2.242 جنيه بزيادة قيمتها 275 جنيها.





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- سعر صيانة 40 ألف كم تبلغ 2.262 جنيه بدلًا من 2.310 جنيه بتخفيض قيمته 48 جنيها.

- سعر صيانة 50 ألف كم تبلغ 2.352 جنيه بدلًا من 2.222 جنيه بزيادة قيمتها 130 جنيها.

- سعر صيانة 60 ألف كم تبلغ 14.391 ألف جنيه بدلًا من 14.184 ألف جنيه بزيادة قيمتها 207 جنيهات.

- سعر صيانة 70 ألف كم تبلغ 1.644 جنيه بدلًا من 1.537 جنيه بزيادة قيمتها 107 جنيهات.

- سعر صيانة 80 ألف كم تبلغ 2.262 جنيه بدلًا من 2.310 جنيه بتخفيض قيمته 48 جنيها.

- سعر صيانة 90 ألف كم تبلغ 4.861 آلاف جنيه بدلًا من 10.828 آلاف جنيه بتخفيض قيمته 5.967 آلاف جنيه.

- سعر صيانة 100 ألف كم تبلغ 10.462 آلاف جنيه بدلًا من 10.161 آلاف جنيه بزيادة قيمتها 301 جنيه.

- سعر صيانة 110 ألف كم تبلغ 1.644 جنيه بدلًا من 1.537 جنيه بزيادة قيمتها 107 جنيهات.