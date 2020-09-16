AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إحنا لسه في سنة أولى VAR.. جمال الغندور يوضح مشاكل تقنية الفيديو في مصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال جمال الغندور، الحكم الدولى السابق، إن تقنية الـ VAR ما زالت حديثة على الكرة المصرية، وتحتاج إلى الكثير من التدريب، ولن تنهي الأخطاء التحكيمية فى الوقت الحالى.

وأضاف "الغندور" فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: "احنا لسه سنة أولى VAR ، وعمره ما هيحل المشاكل فى هذا الوقت بشكل كامل، وقريبًا هناك تجربة جديدة "الحكم الروبوت"، للقيام بدور الحكم المساعد، وفى حالة التسلل؛ ستكون هناك "زمارة" وليست راية".

وأكمل الغندور: "أخطاء حكام الساحة أكثر من حكم الفيديو، ومع ذلك فتقنية الفيديو تحتاج إلى تدريب بشكل كامل، وإدارة الـ VAR ليس لها علاقة بلجنة الحكام، ولا بد من تحديد إدارة خاصة بالـ VAR بعيدًا عن الحكام، وهناك 54 حكمًا يملكون رخصة الـ VAR فى مصر".

وفى وقت سابق، أكد جمال الغندور أن هناك 3 أضلاع رئيسية فى تطبيق تقنية الفيديو "VAR" خلال مباريات الدورى المصرى.

وتابع الغندور :"تقنية  الـ VAR لا يجب الاقتصار عليها فى الحكام فقط، وهي سبب الأزمة، وهذه التقنية مشروع متكامل، والحكام أحد الأضلاع، والشركة الناقلة (التليفزيون المصري) ضلع آخر، والضلع الثالث هو الشركة المشرفة على تلك التقنية".

وأضاف الغندور: "داخل غرفة  الـ VAR يكون هناك حكام تم تدريبهم بشكل جيد، وكذلك وسائل التواصل والربط بين جميع الأضلاع، وأى تقصير فى تلك الأدوار؛ لا يكون هناك قرار صحيح من جانب الحكم".
 
وتابع الحكم الدولى: لا يمكن أن يحصل الحكم على رخصة؛ إلا بعد تدريبه بشكل جيد، ويحصل على موافقة مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "إيفاب".
 
واستطرد الغندور: "بدأنا تطبيق تقنية الفيديو، والعالم كله شهد توقفا بسبب كورونا، وكان من الصعب أن تتم إقامة تدريبات للحكام وسط تلك الأجواء، وحصلنا على الرخصة لتطبيق تقنية الفيديو، والأخطاء ستظل موجودة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للدورى.. معسكر فيفا لحكام الـVAR ٢٢ و٢٣ يوليو

جمال الغندور: تطبيق تقنية الـVAR قتلت متعة كرة القدم

نجم الزمالك السابق: تقنية الـVAR ليست عادلة والمسؤولون عنها حكام بلا خبرة

فروق فردية .. ناصر عباس يشرح سبب الأزمة بين حكم الساحة و الـ VAR

بضاعة أتلفها الهوى.. خبراء عن سنة أولى var: محتاج تصحيح مسار

أسباب تدوير الحكام فى الدوري المصري.. خبراء: بحاجة لإعادة نظر وكورسات ملعب

ترشيحاتنا

أسعار بريليانس 2020 في مصر .. صور

شاهد.. أول ظهور لـ حمو بيكا بعد زواجه

وفاة فتاتين غرقاً بعد سقوطهما في المياه بسبب صورة سيلفي.. صور

10 آلاف جنيه رسوم ترخيص «الشيشة» بالمقاهي والكافيهات

ميدو: كارتيرون مكانش هيخرج من مكتب مرتضى قبل دفع الشرط الجزائي

بعد غياب 27 عاماً.. أحمد حلمي يخوض دراما رمضان 2021 بمسلسل جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب قاتل وخطير.. وزارة التجارة السعودية تستدعي 14 ألف سيارة لكزس.. صور

بتخفيضات تصل لـ 5 آلاف جنيه.. أحدث أسعار صيانات سيارة سكودا كاروك 2021

تبدأ من 227 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ستروين سي أليزيه 2021 الجديدة