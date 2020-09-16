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رياضة

موعد إعلان نادي التعاون السعودي باتريس كارتيرون مدرباً له

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
اقترب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من توقيع عقد مع نادي التعاون السعودي؛ بمقابل مادي يفوق الـ 3 ملايين دولار سنويًا.

وعلم "صدى البلد" أن نادي التعاون، تعاقد بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، مع كارتيرون، وسيقود مران الفريق، المتواجد حاليًا في الدوحة، استعدادًا لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، الجمعة المقبل، على استاد المدينة التعليمية بنادي الريان.

وأبلغ كارتيرون، إدارة الزمالك، بدفع الشرط الجزائي، والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس النادي إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده؛ لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ تعاقده.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق، أمس؛ استعدادًا للقاء أسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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