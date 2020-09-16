موعد إعلان نادي التعاون السعودي باتريس كارتيرون مدرباً له

وعلم "صدى البلد" أن نادي التعاون، تعاقد بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، مع كارتيرون، وسيقود مران الفريق، المتواجد حاليًا في الدوحة، استعدادًا لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، الجمعة المقبل، على استاد المدينة التعليمية بنادي الريان.
وأبلغ كارتيرون، إدارة الزمالك، بدفع الشرط الجزائي، والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس النادي إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده؛ لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ تعاقده.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق، أمس؛ استعدادًا للقاء أسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.