AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسهل تمارين رياضية لـ تنظيم أداء الدورة الدموية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:50 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
شيرين عادل

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لكبار السن  لتنظيم أداء الدورة الدموية،و التغلب على قلة النوم. 

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

يذكر أن برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لزيادة النشاط والحيوية

ترشيحاتنا

أخبار الفن | حقيقة إصابة هنا الزاهد بـ فيروس كورونا.. وأحدث ظهور لـ حمو بيكا بعد زواجه

أخبار التوك شو | أحمد موسى يكشف مفاجآت عن اعترافات محمود عزت.. تصريحات مهمة من مستشار الرئيس للصحة عن كورونا.. وأحمد سعد يوضح حقيقة خضوعه لعملية تجميل

حتحوت عن فيديو جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون: مش حلوة في حق الزمالك

ميدو يفجر قنبلة: دوري أبطال أفريقيا سبب رحيل كارتيرون عن الزمالك

كنت عايش على محاليل.. أحمد حلمي عن بدلة إكس لارج: وزنها 18 كيلو ومعرفش أدخل الحمام بيها

كنت بدّيهم النتيجة.. مدير مدرسة يعلق على إعطائه دروساً خصوصية.. ووكيل وزارة التعليم يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإيرباج تمنع حادثا مروعا.. شاهد الحلقة 4 من مسلسل مرسيدس الكوميدي| فيديو

بسبب هوس الشهرة وحب المال.. العقد النفسية والتنمر في انتظار ابنة أحمد حسن وزينب

تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور