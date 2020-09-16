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أخبار العالم

إسرائيل بعد توقيع اتفاقية السلام: نعارض بيع مقاتلات F-35 للإمارات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
جانتس
جانتس
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سمر صالح
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أن بلاده تعارض بيع مقاتلات الشبح من طرار "إف-35" الأمريكية لدولة الإمارات، لكنه رأى أن واشنطن هي التي تقرر البيع وليس تل أبيب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن جانتس قوله "أعتقد أن واشنطن هي التي تقرر لمن ستبيع تلك الطائرات وليس إسرائيل"، مذكرا بأن واشنطن قامت ببيع طائرات F-16 وطائرات الإنذار المبكر المتقدمة للسعودية، رغم الشكاوى الإسرائيلية.

وتابع الوزير الإسرائيلي: "لا أتذكر حالة واحدة أرادت فيها الولايات المتحدة أن تبيع أسلحة ولم تقم بذلك".

وأشار جانتس، إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعتزم بحث موضوع بيع مقاتلات "اف-35" التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم مع وزارة الدفاع الأمريكية لمعرفة "ما إذا كانت تلك الصفقة ستؤثر على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة"، الذي قال إن واشنطن ملتزمة به.
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